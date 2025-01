Salemi, capogruppo "Scrusciu" chiede chiarimenti sull'ufficio postale chiuso da ottobre

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-30

Da oltre tre mesi, i cittadini della Nuova Zona e del quartiere Cappuccini sono privati di un servizio essenziale a causa della chiusura dell’ufficio postale di Via Rocche San Leonardo n. 1, avvenuta il 15 ottobre 2024.

La situazione sta creando gravi disagi, in particolare per gli anziani e per coloro che non dispongono di mezzi propri, costretti a raggiungere l’ufficio postale di Via Antonino Lo Presti, con evidenti problemi di sovraffollamento e difficoltà nell’accesso ai servizi.

Di fronte a questa emergenza, l’assenza di comunicazioni ufficiali sulla riapertura dell’ufficio postale o su eventuali soluzioni temporanee, come l’installazione di uno sportello automatico (ATM), è inaccettabile. In qualità di Capogruppo della lista Scrusciu, Giusy Spagnolo chiede chiarimenti al Sindaco di Salemi.