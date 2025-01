(VIDEO) Diga, Coldiretti Sicilia: "Agricoltori non possono vivere sempre in emergenza"

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-30

(ph. immagine di un sit in avvenuto un anno fa )

La Coldiretti Sicilia da giorni segue lo sversamento in mare dell’acqua della Diga Trinità, risorsa che continua ad essere dispersa per motivi di sicurezza che viene sempre e comunque prima di tutto. "Senza manutenzione la vita delle dighe si riduce e le prospettive per gli agricoltori diventano sempre più complicate".

Nella nota si legge: "La situazione in prospettiva non è affatto rosea per via delle strutture che sono obsolete ovunque e che, così come sta succedendo nel trapanese, presentano e presenteranno problemi per il mancato collaudo. Non si può vivere sempre - sostiene Coldiretti Sicilia - con l’emergenza ma occorre attuare una progettazione adeguata che permetta di avere anche in futuro strutture adatte e compatibili alle colture. Accanto alla progettazione serve una manutenzione ordinaria che eviti lo svuotamento".

"Il terzo elemento per poter guardare al futuro con maggiore serenità è la connessione, quindi strutture adeguate. Sono tre elementi semplici - conclude Coldiretti Sicilia - che permetteranno di affrontare gli investimenti degli agricoltori. Un imprenditore agricolo che impianta un vigneto o un frutteto, per esempio, deve sapere che potrà irrigare e non affidarsi solo alla Divina Provvidenza. Non c’è più tempo per soluzioni articolate che non centrano il problema che, ripetiamo si basa solo su tre punti: progettazione, manutenzione e connessione".