Pestato a sangue in Spagna giovanissimo 30enne. Colpi in viso con tirapugni. È in coma

del 2025-02-01

Pestato a sangue da un bar alle Canarie con un tirapugni e ora è in coma. Salvatore Sinagra, trent’anni, di Favignana, è in coma in un ospedale di Las Palmas, in Spagna, dopo un pestaggio feroce fuori da un bar a Lanzarote. Il fattaccio in pochi minuti. Salvatore era nel locale con alcuni amici, stava giocando a calciobalilla quando ha avuto un breve scambio di parole con un altro cliente. Poi la brutale aggressione e l’epilogo assurdo.