Nonna Caterina compie 100 anni, una vita da Chef nella Riviera Romagnola

di: Elio Indelicato - del 2025-01-28

Nonna Caterina ha compiuto 100 anni. Una vita da chef, con una ricetta di longevità molto semplice: un mangiare sano, un bel bicchiere di vino rosso a tavola, che non doveva mai mancare e gli affetti di famiglia. Caterina Giacone alla presenza del sindaco Giovanni Lentini è stata festeggiata dall’unica figlia Grazia Assunta De Boni dai tre nipoti e otto pronipoti in un clima di assoluta cordialità, presso il Centro Oana dove si trova.

Sposata con un poliziotto Italo De Boni di origine veneta, ricorda i passaggi più importanti della sua vita. Rimase vedova in giovane età, ma lei si sbracciò le maniche e grazie ad alcuni parenti che aveva nella Riviera romagnola trovò subito lavoro come cuoca nei migliori hotel di Rimini. Lavorava soprattutto lì durante la stagione estiva e con spirito libero e con coraggio con la sua Fiat 500 si imbarcava a Palermo con la nave per poi raggiungere la Riviera.

Lì ebbe le sue maggiori attività lavorative ed un grande privilegio come racconta la stessa nonnina, “cucinare per tanto tempo a domicilio dell’allora famoso attore Raf Vallone e per i figli”, con i quali si sentì per molto tempo.

"La cucina siciliana non è stata mai trascurata da nonna soprattutto - ricorda il nipote Gaspare Pompei - quando durante le festività natalizie non ci faceva mai mancare gli gnocchi di patate che la stessa faceva con le sue mai e la non dimenticata lasagne al forno con il sugo, una vera specialità".

Il Sindaco si è complimentato con la nonnina regalando alla stessa una bella pergamena, dopo aver soffiato sulle candeline dei cento anni.