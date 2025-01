Diga Trinità, il Ministro Salvini verso la nomina di un Commissario. Incontro oggi con Schifani

di: Redazione - del 2025-01-29

Poco più di due settimane, con un ritmo di 100 mila metri cubi di acqua al giorno persi, sversati a mare, e poi solo pozzanghere o quasi, nella speranza di poter salvare l’operatività della diga. È la tabella di marcia con cui si è deciso di svuotare il lago Trinità di Castelvetrano su disposizione del ministero delle Infrastrutture.

Intanto il governatore Schifani, fortemente irritato per come è stata trattata la vicenda dal Dipartimento acqua e rifiuti e dall’assessorato all’Energia, oggi a Roma per incontrare Salvini e scongiurare la fine della struttura.

L’impianto Trinità di Castelvetrano ha bisogno di lavori urgenti. Il ministero non esclude l’intervento diretto. Su questo punto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è pronto a commissariare i lavori per la messa in sicurezza della diga Trinità di Castelvetrano. L’impianto, gestito dal dipartimento Acque e rifiuti della Regione siciliana, a causa di lavori di manutenzione mai effettuati al momento è stato messo fuori esercizio.