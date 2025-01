Castelvetrano, continua il percorso verso la digitalizzazione del Comune

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-29

Il Comune di Castelvetrano prosegue con determinazione nel suo processo di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi pubblici. Dopo aver ottenuto un finanziamento di 252.118,00 euro per la trasformazione digitale e l’abilitazione al Cloud per le Pubbliche Amministrazioni locali, ieri è stato annunciato un ulteriore importante passo avanti: un nuovo finanziamento di 14.030,00 euro, ottenuto nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Misura 1.4.4” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

"Questo contributo sarà destinato - dichiara il Sindaco sul proprio profilo social - all’estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con l’obiettivo di sviluppare e implementare la Piattaforma per le notifiche digitali degli atti pubblici. Grazie a questa infrastruttura, le Pubbliche Amministrazioni potranno notificare atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche in modo digitale, riducendo tempi e costi sia per i cittadini che per gli enti pubblici.

Il finanziamento ottenuto è il frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale e i suoi uffici, in particolare grazie all’impegno dell’Assessore Antonio Barresi, della I Direzione – AA.GG. e Istituzionali, del contenzioso e dei servizi informatici, e dell’esperta nella ricerca di bandi e finanziamenti Lina Stabile.

Questo ulteriore passo verso la digitalizzazione rafforza la nostra volontà di rendere Castelvetrano un comune sempre più moderno e vicino alle esigenze dei cittadini, semplificando le procedure burocratiche e migliorando la qualità dei servizi offerti".