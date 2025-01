Diga Trinità, i Guardiani del Territorio organizzano incontro con agricoltori e cittadini

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-29

L’Associazione I Guardiani del Territorio invita tutta la cittadinanza, gli agricoltori e gli operatori del settore all’incontro pubblico dal titolo "La Diga Trinità: attuale situazione e soluzioni per risolvere definitivamente la questione", che si terrà venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 20.00, presso il Centro Polivalente Comunale di Petrosino.

L’incontro affronterà il futuro della Diga Trinità e del comprensorio irriguo, un tema cruciale per

l’agricoltura e l’economia del nostro territorio. Verranno analizzate le problematiche che minacciano

la struttura e saranno illustrate le proposte operative per mettere in sicurezza l’invaso e rilanciare il

comparto agricolo locale.

La partecipazione attiva della comunità è fondamentale. "Chiediamo - conclude la nota - a tutti di mobilitarsi e diffondere questo messaggio: solo con una presenza forte e compatta potremo far sentire la nostra voce e ottenere soluzioni concrete".