Folgore, oggi a San Vito, caccia ai tre punti "nella sfida degli ex"

di: Redazione - del 2025-02-02

I rossoneri di Iacono oggi faranno visita al San Vito, squadra che veleggiava fino a qualche tempo fa in zone tranquille ma che adesso si ritrova al penultimo posto in classifica con 16 punti. Situazione che ha portato all'ennesimo cambio in panchina, con l'arrivo dell'ex tecnico della Folgore, Stefano Colombo che da qualche settimana è alla guida della squadra trapanese.

Ma non sarà l'unico ex oggi al Comunale di San Vito, basti pensare a Pizzolato, Gomes da una parte, Mannina assente perchè infortunato, Chieffo, Giuffrida, Etmane e Berry nelle file dei biancoazzurri. Al fischio d'inizio dell'arbitro Braschi di Trapani i ricordi verranno posti nel cassetto perchè la posta in palio è molto alta, la Folgore vuole fare punti per allontanarsi dalla zona calda dei Play Out ed il San Vito di Colombo lasciare invece la penultima posizione di classifica.

Iacono per la gara di oggi dovrà rinunciare allo squalificato Priola ed agli infortunati Mannina e Gulino ai quali si è aggiunto anche il centrocampista Spanò. Torna invece, dopo un turno di squalifica, Iddrissou Subutan al quale è affidato il compito di reggere il reparto offensivo.

Probabile Formazione (5-3-2): Pizzolato; Tarantino, Bertoglio, Baiata, Semeraro, Gomes; Tourè, Camara, Foscari; Pisciotta, Subutan.