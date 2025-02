"Piccola Ricettività Diffusa", grande partecipazione al convegno che si è svolto al Teatro Selinus

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-02

Un Teatro Selinus gremito ha ospitato il convegno “La Piccola Ricettività Diffusa e le opportunità offerte dalla Regione Siciliana con il bando turismo”, un evento che ha visto la partecipazione di professionisti, cittadini e imprenditori interessati al futuro del settore turistico in Sicilia.

L’evento, patrocinato dalla Civica Amministrazione di Castelvetrano e dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, ha offerto un’occasione di confronto e approfondimento sulle prospettive di sviluppo legate alla nuova normativa e agli strumenti di finanziamento a disposizione degli operatori del settore.

Gli interventi dei relatori

Ad aprire i lavori è stato Giampiero Cappellino, che ha illustrato i punti salienti della nuova legge di riforma del turismo, spiegando come le recenti modifiche normative possano incidere sul comparto e offrire nuove opportunità per la ricettività diffusa.

Successivamente, Lina Stabile ha presentato un’analisi sul modello di sviluppo turistico della Piccola Ricettività Diffusa, evidenziando le potenzialità di un sistema che valorizza le strutture a gestione familiare e l’accoglienza esperienziale, punti di forza per il turismo sostenibile e identitario della Sicilia.

A chiudere il ciclo di interventi è stato Gaspare Ancona, che ha illustrato il bando turismo della Regione Siciliana, un’opportunità concreta per gli operatori del settore con una dotazione di 135 milioni di euro destinati alla crescita e al miglioramento delle strutture ricettive in tutta la Sicilia.

Un dibattito ricco di spunti

Dopo le relazioni, il pubblico ha avuto modo di interagire con i relatori in un vivace dibattito, ponendo domande e approfondendo le tematiche trattate. La discussione ha evidenziato il forte interesse per il bando e per le strategie da adottare per rendere la piccola ricettività sempre più competitiva e sostenibile.

L’incontro ha confermato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprenditori e cittadini per lo sviluppo di un turismo di qualità, capace di valorizzare le peculiarità del territorio siciliano. Un passo avanti significativo per il settore, in attesa delle prossime tappe che porteranno all’attuazione concreta delle opportunità illustrate durante il convegno.