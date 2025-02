Folgore, trasferta amara, rossoneri sconfitti di misura contro un San Vito combattivo

di: Redazione - del 2025-02-02

Gara maschia e combattuta quella che si è disputata a San Vito lo Capo che ha visto di fronte i rossoneri di Giovanni Iacono ed i locali dell'ex tecnico Colombo terminata 1-0 per il Città di San Vito grazie alla rete al primo minuto del secondo tempo siglata da Issah.

La tenacia e la forza di volontà dei padroni di casa alla fine hanno fatto la differenza e per la Folgore ancora una sconfitta in trasferta dopo quella rimediata sette giorni fa a Trapani contro l'Accademia con lo stesso risultato.

Diverse le assenze tra le file rossonere, ai già non convocati Mannina, Gulino, Priola e Spanò si è aggiunto anche Camara. La Folgore recrimina per un goal annullato a Iddrissou Subutan. Espulso per proteste il difensore Baiata. La voglia e la cattiveria agonistica dell'undici di Colombo oggi sono state le chiavi che hanno permesso ai locali di vincere la gara. Domenica prossima contro il Partinicaudace un vero e proprio scontro con le due compagini appaiate a 21 punti.