Giovane accoltellato, resta in carcere il 25enne accusato del ferimento

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-13

Convalidato il fermo del 25enne tunisino per il tentato omicidio che rimane in carcere. I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano avevano sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per il reato di tentato omicidio, uno straniero di 25 anni ospite di un centro di accoglienza della zona.

Il 25enne, di nazionalità magrebina, sarebbe il presunto autore dell’efferato delitto consumato, nei pressi di un esercizio commerciale della città nel pomeriggio di ieri, ai danni di un connazionale minorenne, anch’egli ospite di una struttura di accoglienza di Castelvetrano.

La lite tra i due sarebbe nata per futili motivi e ben presto degenerata fino a giungere ad una colluttazione, all’esito del quale il 25enne avrebbe inferto 4 coltellate al minore dandosi alla fuga.