Il lettore scrive: "Nonostante le segnalazioni, la perdita idrica presente in via Cristoforo Colombo"

del 2025-02-19

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesima segnalazione da parte di un nostro lettore sulla perdita idrica presente in via Cristoforo Colombo a Castelvetrano. "Nonostante ho segnalato più volte la perdita di acqua nella via Cristoforo Colombo rimane il fatto che ad oggi la spreco idrico continua e nessuno interviene per riparare la condotta".

Ecco di seguito la prima segnalazione, datata 11 febbraio, del nostro lettore che riguarda la perdita idrica in via Cristoforo Colombo a Castelvetrano. Secondo quanto riferito alla redazione, il lettore ha segnalato più volte la perdita ai Vigili Urbani. "Da un mese si perde acqua potabile nella via Cristoforo Colombo, ho chiamato più volte i Vigili Urbani ma la risposta è sempre la stessa "abbiamo segnalato all' ufficio di competenza", ma ancora nessun intervento".