Toto candidati alla presidenza della provincia di Trapani. Spunta anche il nome di Giovanni Lentini

di: Redazione - del 2025-02-19

Scattato il countdown verso le elezioni provinciali che si svolgeranno nell'intera giornata del 27 aprile 2025, dalle 8 alle 22. Hanno diritto di voto gli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta. Presidente della Provincia potrà essere uno dei sindaci che ad oggi abbia ancora da espletare oltre 18 mesi di mandato. Per eleggere il Presidente voteranno solo i sindaci.

La corsa al toto-presidenti non è tardata ad avviarsi tanto che escono già i primi nomi sui papabili candidati. Fermento nel centro destra in provincia di Trapani fra i nomi fuoriusciti da ambienti politici c'è quello dell'attuale Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, che pare abbia ricevuto le "avances" della Lega come riportato da altri organi di stampa. Nel borsino dei possibili candidati anche Stabile di Valderice e Palermo di Poggioreale.

Per quanto riguarda i consiglieri, gli stessi saranno eletti dai consiglieri in carica nelle varie città della provincia. Ogni consigliere ha un peso elettorale diverso e si calcola in base alla fascia del comune dove svolge il suo mandato. Anche in questo caso svolgeranno il doppio ruolo.

Le elezioni consentiranno di rinnovare gli organi di governo degli enti intermedi, ovvero i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane, che hanno sostituito le ex Province. Gli eletti avranno il compito di gestire servizi essenziali come la manutenzione delle strade provinciali, l’edilizia scolastica e la pianificazione territoriale, oltre a coordinare le politiche di sviluppo locale.