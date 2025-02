Polo Tecnologico, dopo l'acquisizione annunciata quanto ci vorrà per farlo ripartire?

di: Elio Indelicato - del 2025-02-20

Nel 2017 era stato messo in vendita per oltre otto milioni euro. A distanza di otto anni la la S.R.R. Trapani Provincia Sud è riuscita ad acquisire il Polo Tecnologico di Castelvetrano. L’entrata in funzione dell’impianto, dopo che si deciderà tra una gestione in house o l’affidamento a terzi, secondo le aspettative potrebbe portare ad un abbassamento dei costi delle tariffe della Tari, ma il cammino è lungo. L'annuncio dell'acquisizione da parte di SRR Trapani Provincia Sud direttamente dal Presidente, il Sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione.

Già da tempo la SRR Trapani Provincia Sud (di cui fanno parte i Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, oltreché il Libero Consorzio Comunale di Trapani) aveva messo in campo diverse iniziative tecnico-organizzative e logistiche volte all’attivazione del complesso nel più breve tempo possibile.

Il Polo tecncologico, finanziato dall’Unione Europea per 10,6 milioni di euro era appartenuto alla Belice Ambiente spa, e fu inaugurato nel 2010 funzionando per un breve periodo. L’impianto fu progettato per la raccolta, selezione, il trattamento delle frazioni che provenivano dalla raccolta defferenziata. Sorge in contrada Airone su una superfice di 540 mq oltre gli spazi occupati dalla guardiania, casa per i custodi e locale tecnico. Adesso bisogna capire quanto ci vorrà per far ripartire il Polo Tecnologico e chi lo andrà a gestire.