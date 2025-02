(VIDEO) Don Ciotti agli studenti di Castelvetrano: "Dentro questa città, la città della speranza"

di: Redazione - del 2025-02-21

Ha incontrato gli studenti dell'Istituto Enrico Medi di Castelvetrano, don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell'Associazione Libera. Ai nostri microfoni don Ciotti ha rilasciato un'intervista attraverso la quale ha lanciato un forte segnale di speranza non solo per la nostra comunità.

"Anti (mafia) è una parola che non mi piace, mi piacerebbe più parlare di cosa si può fare per un cambiamento nella società perché si possono costruire dei percorsi che danno più libertà più dignità più vita per le persone piacerebbe più parlare delle cose belle positive che ci sono in tutti i territori cioè la città dentro la città.

Perché sennò parliamo - prosegue don Ciotti - solo sempre delle cose negative delle cose che non vanno bene ma c'è sempre una città dentro la città che è quella città delle cose belle di quelle cose positive di quelle scuole che fanno dei percorsi di quei sacerdoti di quei religiosi che sono fortemente impegnati di quelle famiglie di quei cittadini c'è una città dentro la città di quelle cose positive che noi non possiamo dimenticare. Facciamo emergere - conclude il fondatore e presidente di Libera - le cose belle che ci sono in questa città la città dentro la città quella della speranza".

L'intervista realizzata da CNews.it a don Luigi Ciotti, stamattina presso l'Istituto Enrico Medi di Castelvetrano: