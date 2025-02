Annozero, pizzaiolo castelvetranese assolto dall'accusa di intestazione fittizia di beni

di: Redazione - del 2025-02-22

E' stato assolto Nicola Scaminaci il pizzaiolo castelvetranese, inquisito nel corso dell'inchiesta Annozero, coordinata dalla Dda di Palermo che fece luce sul sistema criminale messo in atto dai sodali dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro. Scaminaci era accusato di intestazione fittizia di beni. Assolta in primo grado anche l'allora compagna rumena del 53enne castelvetranese, Vasilica Artimisia. Per i giudici del Tribunale di Marsala “il fatto non sussiste”. Il pizzaiolo castelvetranese è difeso dai legali Gianni Caracci e Maurizio Montalbano, che alla richiesta di condanna a tre anni di reclusione hanno dimostrato "come in realtà non vi fosse stata alcuna attribuzione fittizia della titolarità dell’esercizio commerciale al fine di eludere specifiche disposizioni di legge”.

"Siamo riusciti - dichiara l'Avv. Gianni Caracci, uno dei legali - ad ottenere l'assoluzione evidenziando delle argomentazioni squisitamente tecnico - giuridiche che abbiamo sottoposto al Tribunale e che rendevano davvero inverosimile l'assunto accusatorio. In particolare, il codice antimafia prevede una presunzione di fittizietà delle intestazioni fatte a coniuge e conviventi. L'operazione dello Scaminaci di intestare alla compagna l'attività, se fosse stata davvero fittizia, non avrebbe avuto senso perchè non si sarebbe evitata ugualmente la confisca. Il fatto di non volere del resto nascondere il suo interesse nell'attività emergeva dal nome Nicola's Pizza dato alla pizzeria. Argomenti che evidentemente hanno convinto il Tribunale, che ha escluso che il fatto costituisse reato".