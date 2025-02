Folgore, gara sospesa dopo lo scoppio di un petardo sul risultato 2-0 per i rossoneri. La presidente Barraco annuncia querela

di: Redazione - del 2025-02-23

Manuel Monti, fischietto di Como decreta la fine della gara al quarto minuto del secondo tempo dopo che la Folgore aveva con Mannina realizzato il raddoppio. Un petardo esploso ed il portiere Faraci che si è accasciato a terra. L'intervento dei sanitari ed il conseguente trasferimento in ospedale. Da quanto si è appreso, i giocatori e lo staff del Marineo non ha voluto continuare la gara e l'arbitro ha decretato così la fine anticipata della partita. Il risultato sul campo era sul 2-0 per i rossoneri in virtù dei goal di Ala nel primo tempo e di Mannina. Adesso si attenderà il Giudice Sportivo.

Secondo fonti non ufficiali l’arbitro avrebbe confermato che c’erano tutte le condizioni per poter riprendere la gara e lo stesso avrebbero una prima fase voluto anche gli stessi giocatori del Marineo ma la dirigenza del Marineo ha imposto ai giocatori di ritirarsi comunicando all’arbitro l’intenzione di chiedere la l’interruzione della garariservandosi con certezza di voler procedere in sede giudiziale a chiedere la vittoria a tavolino.

La dirigenza folgora nella persona del presidente avvocato Margherita Barraco si è sincerata delle condizioni sanitarie del giocatore recandosi personalmente in ospedale e ricevendo informativa da parte dello staff medico dell’ospedale che il giocatore non aveva riportato alcuna conseguenza fisica in conseguenza del botto. La stessa presidente Barraco ha annunciato l’intenzione di voler procedere con querela nei confronti del giocatore a buon nome a tutela della società.