Divieto di vendita di bevande alcoliche, l'ordinanza del Sindaco vigente nei giorni 1,2 e 4 marzo 2025

di: Redazione - del 2025-02-25

(ph. adobe stock)

Nei giorni 1, 2 e 4 marzo 2025 in occasione delle manifestazioni carnascialesche organizzate a Castelvetrano sarà vigente l'ordinanza del Sindaco dalle ore 18:00 alle ore 05:00 dei giorni successivi, su tutto il territorio del Comune di Castelvetrano per quanto riguarda la vendita di bevande.

"A tutti i soggetti fisici e giuridici - si legge nell'ordinanza - che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo auto negozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati) fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina.

Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto - prosegue l'ordinanza - di somministrare, vendere, anche nella forma dell’asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto".