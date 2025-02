Movida selvaggia a Marinella, lettera aperta di scuse dei locali ai residenti. “Riprendere collaborazione e dialogo per il bene di tutti”

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-25

I gestori dei locali di via Marco Polo di Marinella di Selinunte (Bamboo, Klimaka, Voglimi, La Beveria) desiderano esprimere le proprie più sincere scuse a tutti i residenti e al vicinato per i disagi causati e il disturbo arrecato durante la scorsa stagione estiva. Siamo consapevoli di quanto le nostre attività possano influire sul benessere della comunità e ci rammarichiamo per qualsiasi comportamento compiuto.

"Nel rispetto della borgata e del suo sviluppo, - prosegue la nota - riteniamo fondamentale intraprendere un percorso di collaborazione proficua e rinnovata con il vicinato, affinché ogni decisione presa sia mirata al benessere collettivo e alla valorizzazione di Marinella di Selinunte. Condividiamo tutti l’interesse per il futuro di questo territorio e il desiderio di garantire ai nostri giovani l’opportunità di trascorrere le serate nel nostro paese, senza dover ricorrere ad altri luoghi, fuori dal nostro comune.

In quest’ottica, per la prossima stagione estiva, ci impegniamo a rispettare tutte le condizioni che verranno stabilite attraverso un confronto costruttivo e sereno tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze del vicinato e delle normative in vigore. Riteniamo fondamentale un dialogo aperto, che ci permetta di lavorare insieme, senza forzature, per trovare soluzioni equilibrate che possano soddisfare tutti.

In questo processo di miglioramento e ascolto, prendiamo come garante l’Amministrazione Comunale, che fin dal suo insediamento si è dimostrata disponibile a facilitare il confronto, ascoltando con attenzione le ragioni tanto dei locali quanto della cittadinanza. Siamo certi che solo con un impegno comune potremo garantire una stagione estiva serena e armoniosa per tutti, creando un ambiente in cui la collaborazione prevalga, per il bene della borgata e della sua comunità.

Ringraziamo - conclude la nota - sin da ora tutti coloro che vorranno contribuire a questo percorso di miglioramento e valorizzazione del nostro territorio, certi che insieme possiamo costruire un futuro migliore per Marinella di Selinunte".

I gestori dei locali di via Marco Polo - Marinella di Selinunte:

Manuel Leonardo Corso (Voglimi)

Giuseppe Guarino (Klimaka)

Federico Occhipinti (Bamboo)

Nicola Marchese (La Beveria)