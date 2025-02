La Dott.ssa Zuppardi nuovo Giudice di Pace di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-24

Il Presidente del Tribunale di Marsala per le udienze civili ha nominato quale nuovo Giudice di Pace di Castelvetrano la Dott.ssa Sebastiana Zuppardi. Le udienze civili, come da calendario, continueranno a tenersi il primo lunedì ed il quarto giovedì di ogni mese, mentre quelle penali saranno chiamate il secondo ed il terzo giovedì.

In occasione della prossima udienza del 27 febbraio p.v., nell'aula delle udienze civili è stata predisposta una postazione per gli avvocati, dotata di un computer (acquistato dall'Associazione) collegato in rete con quello del Giudice di Pace.



Questo strumento consentirà alle parti di redigere il verbale di udienza, che sarà successivamente trattato dinanzi al Giudice.

L'implementazione di tale servizio consentirà al Giudice di esaminare un fascicolo e, contemporaneamente, ai colleghi della causa successiva di preparare le proprie richieste.

Queste saranno già disponibili sul computer del Giudice al momento della trattazione, ottimizzando così i tempi dell'udienza e rendendo più agevole lo svolgimento delle attività processuali".

Giovedì 27 febbraio, alle ore 15:30, - prosegue la nota dell'Associazione Avvocati Valle del Belice" - presso il Teatro Selinus di Castelvetrano, si terrà l'evento formativo dal titolo “Colpa medica: oneri probatori e (nuovo) ruolo del CTU”, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, con il riconoscimento di tre crediti formativi per i partecipanti.