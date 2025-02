Castelvetrano, passa in consiglio comunale il bilancio di previsione 25-27. Si astengono i consiglieri di Fratelli d’Italia

di: Redazione - del 2025-02-25

(ph. Carmelo Certa)

Ieri sera in consiglio comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027, con 8 voti favorevoli da parte dei consiglieri di maggioranza nello specifico per la DC: Celia, Stuppia, Stallone, per Forza Italia Marchese e Vivona, per Lega Craparotta, per Castelvetrano Rinasce Italia e Errante Parrino Indipendente. Astenuti i consiglieri di Fratelli d'Italia Sammartano e Pellerito. Un voto contrario da parte del consigliere del PD Di Bella, altri 5 consiglieri non hanno votato perché assenti al momento del voto.

Importante risultato in prospettiva di programmazione amministrativa per la giunta Lentini ma da rilevare ancora una volta la distanza di Fratelli d’Italia dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco. Infatti in prima convocazione i consiglieri Pellerito e Sammartano hanno lasciato l’aula facendo venir meno il numero legale necessario per approvare l’atto. In seconda convocazione sembra gli stessi consiglieri di FDI si sono astenuti. Dato politico che va sottolineato alla luce del fatto che Fratelli d’Italia conta l’assessore in carica Davide brillo ma che fa ribadisce ancora una volta la querelle interna al partito di Giorgia Meloni a Castelvetrano che non ha ancora superato la questione politica.

La relazione del Sindaco sulla programmazione del bilancio di previsione prevede alcuni punti quali un parcheggio a Marinella di Selinunte all'ingresso di fronte il Parco Archeologico. Un progetto che riguarderebbe palestra e campi sportivi nei locali ex Saica. Inserito anche un possibile aumento di ore a tutti i Vigili Urbani e tecnici. Previsto anche il ripristino dei parcheggi a pagamento.