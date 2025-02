Riscossione tributi ad Agenzia Entrate, introiti Parco Archeologico per abbellire le frazioni e potenziamento verde pubblico. Ecco cosa prevede il DUP approvato ieri

di: Redazione - del 2025-02-25

E' corposo il piano degli obiettivi contenuto nel Documento Unico di Programmazione, altresì noto come DUP, approvato ieri in consiglio comunale a Castelvetrano. Tra gli obiettivi prefissati il potenziamento del corpo dei Vigili Urbani nonchè del numero degli uffici tecnici, degli operai che garantiscono le minute manutenzioni ed il decoro del verde pubblico attraverso l’incremento delle ore contrattuali al personale part-time. Verrà istituito un ufficio formato da tecnici, amministrativi e operatori che si occuperà per l'intero anno esclusivamente della pulizia, manutenzione e decoro delle frazioni di Marinella e di Triscina.

Attenzione viene data agli operatori Asacom che supportano nella scuola gli alunni con difficoltà di apprendimento e di comunicazione, con l’obiettivo di da garantire la copertura del loro servizio per l'intero anno scolastico e nel contempo avviare lo studio della nuove modalità di reclutamento finalizzate ad ottenere un risparmio di spesa.

Altra novità riguarda gli introiti che si otterranno dalla convenzione con il Parco Archeologico di Selinunte che saranno destinati a potenziare e abbellire le borgate, garantendone il decoro e l’amenità dei luoghi. Altro obiettivo proposto è quello di ridurre i consumi e il costo per il comune dell'energia elettrica con l’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti ed a tal uopo verrà nominato un energy manager

E’ stato, altresì, previsto un progetto di manutenzione straordinaria delle strade con gli introiti delle vendite del patrimonio pubblico. Sono già stati assegnati, con apposito bando, immobili di proprietà comunale per l’importo di 1 milione e 500 mila euro circa. Inoltre, è prevista la realizzazione di canile e gattile comunale, precisamente un rifugio sanitario assistito per la sterilizzazione e per piccoli interventi su cani e gatti.

In ultimo, con l’obiettivo di permettere il recupero delle tasse e delle imposte al fine di rimpinguare le casse del Comune, la riscossione delle entrate è stata affidata all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione.