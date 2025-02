Castelvetrano, Comune lancia Piano di Protezione Civile, Autocensimento per Persone con Disabilità e Fragilità

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-26

Il Comune di Castelvetrano sta aggiornando il suo Piano di Protezione Civile per garantire una risposta più efficiente ed efficace in caso di emergenze, calamità naturali o situazioni critiche. Una delle principali novità riguarda l’inserimento delle persone con disabilità e fragilità nel piano, per assicurare che ogni intervento di soccorso possa rispondere alle loro specifiche esigenze.

Cosa fare?

Chiunque sia interessato può compilare il modulo allegato, che raccoglie informazioni essenziali come i dati anagrafici, le caratteristiche dell’abitazione (tipologia, piano, barriere architettoniche), il tipo di disabilità e l’uso di ausili, per consentire una pianificazione ottimale in caso di emergenza.

Perché è importante?

Disporre di queste informazioni è fondamentale per garantire una risposta tempestiva e mirata, riducendo al minimo i rischi e le conseguenze per le persone più vulnerabili durante un intervento di soccorso.

Come partecipare?

Il modulo va consegnato entro 30 giorni, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto I° n. 5.