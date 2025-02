L'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio in Sicilia rinnova il direttivo nell'Assemblea tenutasi a Menfi

di: Comunicato Stampa - del 2025-02-26

Si è svolta, ieri 25 febbraio, a Menfi l’Assemblea regionale dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio della Sicilia, un’importante occasione di confronto e pianificazione per l’associazione, impegnata nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e nello sviluppo dell’oleoturismo.

Il sindaco di Menfi, Vito Clemente, nel dare il benvenuto ai partecipanti, ha espresso soddisfazione per l’opportunità̀ di ospitare l’Assemblea nella sua città, recentemente entrata a far parte dell’Associazione. Ha inoltre sottolineato il ruolo di Menfi come territorio di eccellenza nella produzione di olio extravergine di oliva di qualità̀.

I lavori, coordinati dal Direttore Generale Antonio Balenzano, hanno portato alla riconferma di Giosuè Catania come Coordinatore Regionale e di Francesco Marino come Segretario Regionale.

Sono stati inoltre eletti i nuovi Coordinatori Provinciali:

Agrigento: Franco Gagliano (Assessore all’Agricoltura, Comune di Menfi)

Catania: Maria Rita Vitaliti (Vicesindaco, Comune di Ragalna)

Ragusa: Francesco Scollo (Referente, Comune di Chiaramonte Gulfi)

Siracusa: Tullio Urso (Assessore all'Agricoltura, Comune di Avola)

Trapani: Rosalia Ventimiglia (Assessore alla Cultura, Comune di Castelvetrano)

Infine, l’Assemblea ha designato Francesco Dimino, Assessore all’Agricoltura del Comune di Sciacca, come rappresentante siciliano per le elezioni a livello nazionale, con la candidatura al Consiglio Nazionale dell’Associazione Città dell’Olio.

L’incontro è stato un’importante occasione di confronto, durante il quale i partecipanti hanno avanzato proposte e spunti per rafforzare la collaborazione tra i comuni aderenti, potenziare le strategie di valorizzazione dell’olio siciliano e favorire la promozione dei territori. Il tutto con un impegno concreto nella tutela e nella promozione del patrimonio olivicolo regionale.