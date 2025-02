Cittadini del progetto Seis rimettono in piedi la vasca di Villa Falcone e Borsellino

di: Redazione - del 2025-02-27

Grazie al Progetto Seis che il Comune di Castelvetrano ha stipulato di concerto con i servizi sociali, è stata assicurata la pulizia radicale della villa Falcone e Borsellino con l'operato di alcuni cittadini. Gruppo di cittadini che va elogiato perchè si è reso protagonista nell'ultimo giorno di lavoro trimestrale di un grande gesto di attaccamento alla città sollevando la parte distrutta della fontana.

Mesi fa a causa di un grosso petardo la vasca venne distrutta, il gruppo di lavoro è riuscito ad abbellirla con rami e frutti di stagione e sistemando la piccola statuetta al centro della vasca priva della testa pare in possesso dei Vigili Urbani che dovrebbe essere al più presto incollata. Non si può che complimentarsi con gli operai per la pulizia della Villa e per il gesto di civiltà dimostrato.