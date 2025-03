"Privati investano nel centro, ma il Comune abbellisca come a Mazara". Le reazioni dei lettori dopo le dichiarazioni del Sindaco Lentini

di: Redazione - del 2025-02-28

“I commercianti devono investire nelle proprie attività commerciali del centro storico per renderle più attrattive e vive. Vedasi l’esempio dei due locali nel sistema delle piazze”. Con queste parole ai nostri microfoni il Sindaco Giovanni Lentini ha affermato con decisione il principio secondo cui il rilancio del centro storico non può essere compito solo dell’Amministrazione ma invocando il ruolo attivo degli imprenditori e dei commercianti.

Non sono mancate le reazioni di chi però ritiene che, ad oggi, non sono stati effettuati quegli interventi minimi di abbellimento che aiutano a creare un ambiente più elegante così e invitante verso un percorso di pedonalizzazione che a Palermo così come a Mazara ha creato una nuova vita per il centro storico. In tanti nei commenti sui social hanno quindi pensato ai vasi in ceramica posizionati a spese del Comune lungo il corso a Mazara del Vallo che, ogni fine settimana, da anni accoglie tantissimi castelvetranesi per l’immancabile.

“I dehor dei bar con eleganti vetrate all’esterno insieme a chiudere al traffico il corso nel fine settimana” secondo alcuni lettori sarebbero una bella inversione di tendenza per animare il corso vittorio emanuele che la sera, dopo le 19.30, si spegne e spesso diventa teatro di episodi di malavita. Di certo il Comune non può da solo cambiare le cose ma, di certo, deve stimolare gli imprenditori agevolando (la tassa di occupazione del suolo pubblico è stata ridotta ha ribadito il Sindaco Lentini) gli iter burocratici e investendo anche risorse minime sull’abbellimento delle vie.

Intanto pare che gli uffici comunali che fanno capo all'arch. Pasquale Calamia stiano lavorando ad un nuovo regolamento sui dehors e gazebo. Per quanto di spettanza dei commercianti sarebbe, invece, auspicabile una maggior coesione e spirito di iniziativa non potendo bastare le sporadiche sagre a rianimare davvero il centro storico.