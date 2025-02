Inchiesta Artemisia, chiesti 155 anni di carcere per i coinvolti accusati a vario titolo

del 2025-02-28

Si è svolta oggi l’udienza decisiva del processo Artemisia, l’inchiesta che ha portato alla sbarra politici, funzionari pubblici e membri delle forze dell’ordine, accusati di aver costruito un sistema di corruzione radicato nel trapanese. Nell’aula del Tribunale di Trapani, i PM Sara Morri e Francesca Urbani hanno concluso la requisitoria presentando le richieste di condanna, dopo un lungo dibattimento condotto dalla pubblica accusa.

Per Giovanni Lo Sciuto sono stati chiesti 14 anni. Nove anni per l’ex re della formazione professionale Paolo Genco, otto anni per Gaspare Magro, sei anni per l’ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante, sette anni per Gaspare Angileri, due anni per Maria Luisa Mortillaro, sei anni e sei mesi per Isidoro Calcara, nove anni e sei mesi per l’ex coordinatore Inps Rosario Orlando, sei anni per Tommaso Geraci, due anni e sei mesi ciascuni per Vincenzo Chiofalo, Gaspare Berlino e Luciano Perricone. Otto anni sono stati chiesti per Vincenzo Passanante, sette anni e sei mesi per Salvatore Virgilio, sette anni per Vincenzo Giammarinaro, undici anni per Salvatore Giacobbe.

Il PM Morri, coadiuvata dalla collega Urbani ha depositato una memoria scritta di mille pagine, con prove di accusa a carico delle persone coinvolte nell'inchiesta giudiziaria. Il procedimento vede sul banco degli imputati: politici, imprenditori, medici e forze dell’ordine avviato con l'operazione dei Carabinieri su ordine della Procura trapanese, denominata Artemisia, il 21 marzo del 2021.