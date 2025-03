Tutto pronto per la mini Collettiva Europea d'arte contemporanea, periodica pensata ed organizzata da Giada Vitrano

di: Redazione - del 2025-03-01

Mancano pochi giorni per l’inaugurazione della mini Collettiva Europea, d'arte contemporanea ( I N C O N T R I ), una periodica pensata ed organizzata da Giada Vitrano, negli anni impegnata nell'organizzazione di istallazioni artistiche a tema sociale, villaggi natalizi, mostre d'arte e artigianato artistico.

Da marzo quindi e per i prossimi mesi in piazza Principe di Piemonte 3 Centro storico Castelvetrano, diversi artisti Italiani e stranieri, parteciperanno al programma ( I N C O N T R I ). Tema che vuole evidenziare l'assoluta e imprescindibile necessità dell'essere umano alle interazioni intersoggettive nel suo concetto più profondo. Un modo per comunicare il senza parole. L'arte di esserci nelle sue diverse forme.

Sono inoltre aperte le iscrizioni ai workshop artistici che si terranno anche a Castelvetrano per l'Europa di riciclo creativo curati dall'artista Michela Mazzeo, siciliana, residente in Olanda.

Info e prenotazioni +31611291897

Gli artisti che hanno già aderito alla mini Collettiva Europea:

Fanni Kopácsi

Nicolò Cristaldi HAJTO Ceramiche

Arch. Domenico Misuraca

Arch. Paoletti

Arch. Gerry Bianco

Umberto Leone

Ute Pyka pensiero contemporaneo Selinunte

Michela Mazzeo

Giada Vitrano