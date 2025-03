"Uniti alle elezioni provinciali", tutto il Centro Destra trapanese ribadisce l'alleanza

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-02

(ph. Profilo Facebook On. Bica)

Nota a firma degli esponenti provinciali del centro destra in Provincia di Trapani in vista delle elezioni di secondo livello per scegliere Presidente e Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Si è riunito ieri a Trapani il tavolo del centrodestra provinciale, presenti per Fratelli d’Italia l’on. Giuseppe Bica e il Presidente Provinciale Maurizio Miceli, per Forza Italia il segretario provinciale on. Toni Scilla, per la Lega l’on. Assessore Mimmo Turano e la coordinatrice on. Eleonora Lo Curto, per la Democrazia Cristiana segretario e Presidente provinciale Giacomo Scala e Vito Gancitano, per Noi Moderati la senatrice Maria Pia Castiglione, per l’MpA il responsabile Enti Locali Salvatore Montemario.

Il coordinamento, nel riaffermare l’unità del centrodestra quale principio fondante dell’azione politica in ambito provinciale, in linea con i governi regionale e nazionale, ha condiviso una comune strategia per affrontare le imminenti consultazioni di secondo livello per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio comunale di Trapani e consegnare una valida ed autorevole guida politica che possa rilanciare l’ente di aria vasta.

Il coordinamento si è aggiornato a giovedì 6 marzo p.v. per proseguire alla definizione delle linee programmatiche del territorio provinciale.