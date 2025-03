Salemi, scontro fra due auto sulla SP 188, sul posto i sanitari del 118 ed i vigili urbani

di: Redazione - del 2025-03-04

Un tratto della strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, al km 32,650 in entrambe le direzioni, in località Salemi è stato chiuso a causa di uno scontro frontale fra due autovetture. In particolare due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate. Il sinistro è avvenuto fra una Fiat Idea ed una Citroen C3.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti del corpo della Polizia Municipale di Salemi. Trasportati all'Ospedale i conducenti di entrambi le autovetture, un salemitano ed un marsalese solo per via precauzionale.