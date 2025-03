Giochi da tavolo che abbiamo più amato nel 2024

di: Luca Beni - del 2025-03-05

Chi ancora pensa che il gioco sia un’attività ad appannaggio dei bambini non è ben informato. Negli ultimi tempi sono proprio gli adulti che cercano forme d’intrattenimento varie e di qualità. È in quest’ottica che dobbiamo pensare alla ritrovata riscoperta, da parte degli italiani, dei giochi da tavolo, che nel 2024 hanno riscosso un discreto successo.

Alcuni dati possiamo ricavarli proprio dalla classifica pubblicata da Feltrinelli. Qui al primo posto svetta Uno - No mercy, cioè la versione “senza pietà” del noto gioco di carte che da anni riunisce intorno ad un tavolo tante generazioni. Non è difficile poi pensare che nell’era dei social, che hanno reso celebri i meme, al secondo posto vi sia proprio What Do You Meme?, il gioco irreverente che mette alla prova il nostro umorismo!

Tra i giochi più ricercati online vi è in pole position lo Scarabeo, da sempre osannato da chi ama le sfide mentali, ma è anche dotato di grande ingegno. Seguono altri due classici intramontabili: Risiko e Monopoly! Entrambi hanno saputo negli anni reinventarsi con edizioni sempre ricche ed originali, che però non hanno perso, nonostante il tempo, il loro smalto. Si tratta di giochi particolarmente apprezzati dagli amanti delle strategie, che necessitano però anche di un pizzico di fortuna.

A tal proposito, però, sono i giochi in rete quelli che dettano legge. La dea bendata è quella che muove i fili dei titoli più amati nella dimensione virtuale. Si tratta di quei giochi da tavolo che offrono divertimento facendo leva su carte, numeri e dadi, come poker e baccaret. Un altro tavolo che affascina gli internauti è quello della roulette online , che oggi nella versione live può contare anche sull’appoggio di un croupier dal vivo.

A fronte di questa carrellata di grandi giochi tradizionali, dobbiamo aggiungere qualche novità interessante che ha segnato il 2024. Altri giochi oggetto di ricerche sono stati Dixit ed Exploding Kittens.

Vale la pena, però, soffermarsi di più su quello che è stato proclamato al Lucca Comics il “Gioco dell’Anno”: Pianeti sconosciuti. I giocatori devono raccogliere le risorse necessarie per aiutare l’umanità a sopravvivere ed assicurarle il miglior pianeta. La possibilità di giocare simultaneamente, grazie alla stazione spaziale rotante, rende il gioco divertente e interattivo.

La passione degli italiani per il divertimento, dunque, non ha confini e tiene insieme l’affezione verso i giochi classici e la curiosità verso i più moderni.