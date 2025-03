Pesante sconfitta della Folgore, manita al Presti

di: Redazione - del 2025-03-02

Contro il forte Città di Gela la Folgore rimedia una pesante sconfitta. Cinque a zero il risultato finale per via delle marcature di Caronia, nel primo tempo, nuovamente Caronia, Vincenzi, Cocimano e Savasta nella ripresa.

Gara da archiviare per i rossoneri che dovranno da martedì preparare la sfida contro il Marsala. Proprio martedì sarà un giorno importante per la società perchè si saprà attraverso le decisioni del Giudice Sportivo, quanto stabilito per la gara Folgore-Marineo terminata al 49esimo sul risultato di 2-0 per i rossoneri. Nella ripresa grave infortunio rimediato dal calciatore rossonero Pietro Spanò.