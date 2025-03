Il lettore scrive: "Perdita idrica da settimane nell'ingresso di Triscina"

di: Redazione - del 2025-03-03

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni residenti di Triscina riguardante una perdita idrica da qualche settimana nei pressi dell'incrocio all'ingresso di via Mediterraneo. Nei giorni scorsi, il Sindaco di Castelvetrano in un'intervista alla redazione ha parlato delle frequenti perdite idriche di una condotta ormai deteriorata dagli anni e per questo sarà operativo un gruppo di lavoro previsto in un recente accordo quadro.