(VIDEO) Alla scoperta di Palazzo Errante Parrino, un gioiello dell’800 dove il tempo sembra essersi fermato

di: Redazione - del 2025-03-03

Le nostre telecamere sono entrate dentro il Palazzo Errante Parrino per raccontare la bellezza di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Il Palazzo storico situato in via Agesilao Milano, 11 a Castelvetrano è un autentico gioiello dell’Ottocento in cui visse si trova anche quale quadro che sembra essere stato realizzato dal celebre pittore castelvetranese Gennaro Pardo. Il tutto conservato intatto dal complesso dei mobili, alle suppellettili ed agli arredi, realizzati da importanti maestri dell’artigianato dell’epoca.

La casa "Museo" è composta da dodici stanze di cui dieci salotti tutti in sequenza e solo due camere agli antipodi. Le sale del palazzo sono arricchite da oggetti artistici risalenti al periodo Liberty, appartenuti agli avi del proprietario. Mobili d’epoca, quadri, soprammobili, armi, libri e gioielli di incommensurabile valore fanno da scenario trasportando i visitatori indietro nel tempo e creando un’atmosfera ottocentesca unica ed incantevole. All'interno si trovano sedie realizzate da Ernesto Basile, quadri disegnati da Gennaro Pardo e mobili realizzati dall'artista Pisano che utilizzò un legno particolare importato dall'Africa.

Nelle giornate dell’8 e del 9 marzo, la Casa Museo Errante Parrino, in via Agesilao Milano 11, aprirà le porte ad un nuovo e interessante evento, dal titolo “Quando c’era il Corredo”. Negli eleganti salotti della Casa Museo Errante Parrino verrà proposta l’esposizione di un ricco corredo confezionato a fine Ottocento, offrendo altresì al visitatore un percorso didattico alla scoperta della tradizione sartoriale che sottende al delicato lavoro di ago e filo. L’evento, che sarà guidato da David Camporeale e da Rosalba D’Arienzo, rappresenta un’importante occasione di approfondimento storico sulla cultura materiale del nostro territorio, che anche in questo caso ha saputo esprimersi con esiti di rara bellezza.