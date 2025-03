Salemi, dal 16 al 23 marzo torna la Festa di San Giuseppe. Scalisi: "Festa legata alla tradizione tra le più attese in Sicilia"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-03

Altari con il tradizionale pane votivo, mostre e la possibilità di visitare le Chiese del centro storico, oltre alla musica e ai tanti altri eventi culturali. Torna a Salemi la 'Festa di San Giuseppe - Contemporanea tradizione', in programma nella cittadina in provincia di Trapani dal 16 al 23 marzo. Otto giorni durante i quali i protagonisti saranno i tradizionali altari di pane, i laboratori e il centro storico di uno dei Borghi più belli d'Italia. Il cartellone di eventi e iniziative è stato messo a punto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Scalisi, attraverso l'assessorato al Turismo, diretto da Pietro Crimi, e con la collaborazione della Pro Loco, dell'associazione Pro Centro Storico e di altre realtà associative.

"Manteniamo fede alle aspettative con un programma legato alla tradizione ma con spunti sempre interessanti come le mostre e con la conferma di una buona iniziativa come quella che consente di visitare alcune tra le chiese più belle del nostro meraviglioso centro storico - dicono Scalisi e Crimi -. Salemi e la Festa di San Giuseppe, anche quest'anno, intendono accogliere al meglio turisti e visitatori che desiderano respirare l'atmosfera gioiosa di un evento che con i suoi colori e i suoi profumi segna il passaggio alla stagione della primavera. Un evento che è ormai tra i più attesi in Sicilia tra quelli legati alla tradizione".

Le Cene di San Giuseppe saranno visitabili per tutta la durata della festa, ogni giorno, dalle 9 alle 20. Il programma prevede il tradizionale 'Invito ai Santi' nelle tre Cene organizzate dal Comune in tre diverse location: domenica 16 marzo, nella Cena allestita con l'Associazione Giovani di Salemi all'interno della Chiesa di San Giovanni; mercoledì 19 marzo, nella Cena di piazza Dittatura messa a punto con l'associazione Xaipe; domenica 23 marzo, nella Cena realizzata nella chiesa di San Bartolomeo con l'associazione Nuova Sicilia Bedda. Novità di quest'anno il percorso enogastronomico della tradizione '101 pietanze - I sapori nel Borgo', che si svolgerà in due occasioni nell'atrio del Collegio dei Gesuiti: le domeniche del 16 e 23 marzo, dalle 13. Anche quest'anno, inoltre, è previsto un servizio bus navetta da piazza Vittime di Nassiriya a piazza Libertà per le due domeniche che apriranno e chiuderanno la Festa di San Giuseppe: il 16 e il 23 marzo.

La Festa di San Giuseppe sarà anche l'occasione per visitare le chiese di Sant'Agostino e San Clemente, oltre alla Chiesa Madre: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa è denominata 'Chiese a porte aperte' ed è realizzata in collaborazione con la parrocchia Chiesa Madre San Nicola di Bari e l'associazione Pro Centro Storico. Da non perdere le mostre che Salemi offrirà ai visitatori: tra queste 'Specchio e Anima', di Andrea Cusumano, che sarà inaugurata domenica 16 marzo nella chiesa del Rosario. Il direttore artistico di ‘Gibellina capitale italiana dell'arte contemporanea 2026’ racconterà con la sua installazione il ciclo annuale delle feste che legano Salemi al pane, al rito e alle tradizioni della comunità. La mostra è curata da Giuseppe Maiorana.

Tra le iniziative collaterali alla Festa di San Giuseppe il tradizionale Raduno di auto d'epoca, previsto per domenica 16 marzo, alle 9:15, in piazza Alicia. Previsti anche i tradizionali Mercatini di primavera, a cura della Pro Loco, che animeranno il Chiostro di Sant'Agostino per tutta la durata della festa. La Pro Loco organizzerà anche i laboratori del pane votivo, nella sua sede di piazza Libertà. Quest'anno Salemi ospiterà anche le delegazioni due città 'amiche': quella bulgara di Kostinbrod e Lizzano, piccolo centro pugliese dove si festeggia San Giuseppe.

Sport protagonista domenica 23 marzo: a partire dalle 9, il 'Raduno dei Pani', a cura dell'Asd MTB Salemi, giunto quest'anno alla sua settima edizione. Archeotrekking proporrà invece 'San Giuseppe, l'arte dei pani', alla scoperta del centro storico di Salemi: prima giornata domenica 16 marzo, alle 16; secondo appuntamento sabato 22 marzo, allo stesso orario. Domenica 23 marzo, invece, previsto il Trekking archeologico presso Monte Polizzo, a cura del Presidio Cai di Salemi.

A fare da cornice la musica, con gli spettacoli itineranti del Gruppo folkloristico Nuova Sicilia Bedda, della banda musicale Vincenzo Bellini, della Sud Street Band e di Global Music. La Festa di San Giuseppe sarà anche per i più piccoli grazie all'associazione Liber...i che martedì 18 marzo, alle 16, organizzerà 'Le parti di San Giuseppe', merenda letteraria per bambini, presso la biblioteca comunale 'Simone Corleo'.