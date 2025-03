Santa Ninfa, affidamento gestione servizi postali, la dura replica di Donato Giglio: "Campagna diffamatoria costruita ad arte"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-03

In merito al Comunicato stampa pubblicato stamane dalla nostra Redazione e inviato dai consiglieri di Opposizione di Santa Ninfa dal titolo "Santa Ninfa, interrogazione dell'opposizione su affidamento incarico gestione servizi postali" arriva la replica da parte di Donato Giglio il quale precisa quanto segue:

"Mercè la presente sono a chiedervi di voler rettificare la notizia data, con la stessa enfasi e nelle stesse pagine, in quanto falsa e costruita ad arte per una campagna diffamatoria, ormai organizzata da qualche tempo. Ciò che affermo non solo e ictu oculi, ma può essere dimostrato in ogni tempo e luogo. Invero va evidenziato che svolgo l’attività di sindacalista ormai dal 1995, e in trent’anni, di sberle giuridiche, alle pubbliche amministrazioni, ne ho date ad iosa. E’ chiaro che capita di non sentir valere le proprie ragione, e di subire sanzioni, ma voglio dirlo in maniera chiara, e fuori, da ogni equivoco, ogni sanzione subita nella difesa dei lavoratori, per me non è una vergogna ma una medaglia! Nella mia attività di sindacalista e di impresario non ho mai subito interdizioni da nessun Magistrato di sorveglianza.

Le mie attività sindacali e le sanzioni subite non inficiano l’attività della blitz servizi postali s.r.l. società di capitali. A proposito di art. 80 io non ho subito nessuna azione per le quali l’art.80 impedisce di operare, ne per mafia ne per false dichiarazioni. Non ho parenti di congiunti condannati per fatti di mafia.

Ora chi ha subito una sberla sindacale invece di vergognarsi per il becero attacco fatto alle mamme di Santa Ninfa e chiedere scusa vorrebbe “vendicarsi” con una campagna diffamatoria contro la blitz servizi postali s.r.l., è ovvio che abbiamo dato mandato ai nostri legali, di agire in tutte le sedi, atteso che si mente sapendo di mentire, parlando di cose mai esistite ma per le sanzioni subite da sindacalista attaccano la blitz servizi postali. Desidero avere copia del comunicato firmato dall’estensore. Riserve e salvezze di legge integre".