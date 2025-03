Giovani studenti siciliani in gita coinvolti nell'incidente a Barcellona

di: Redazione - del 2025-03-03

(ph. gds.it)

Uno dei due bus coinvolti nell'incidente che ha provocato oltre 30 feriti sulla Diagonal di Barcellona, in Spagna, è un pullman sul viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina in gita scolastica. Secondo quanto riporta la versione online dell'Agenzia Ansa.

Si legge che si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Secondo le notizie trapelate i feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizioni critiche ma tra gli italiani ci sarebbe solo un ferito lieve. La preoccupazione dei genitori che hanno tentato di mettersi in contatto con i propri figli è smorzata dalla Preside del Liceo Farina, Caterina Celesti: "Al momento, non rispondono alle chiamate dei genitori perché sono stati fatti scendere dal pullman e i cellulari sono rimasti a bordo".