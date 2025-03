Carnevale, stasera il gran finale con il testamento e l'abbruciatina di “Lu nannu e la Nanna”

di: Elio Indelicato - del 2025-03-04

Dopo otto anni ritornano “Lu nannu e la nanna” due fantocci tanto cari alla tradizione carnascialesca di Castelvetrano, che saranno bruciati davanti al Teatro Selinus dopo la lettura dei “lasciati testamentari”, in chiave satirica soprattutto ai politici. Castelvetrano, dopo anni di buio, ha vissuto un Carnevale indimenticabile, un evento che ha riportato entusiasmo e gioia nella comunità e anche nei commercianti perché c’è sempre un indotto che lavora. Le strade della città si sono animate grazie alla partecipazione entusiasta degli alunni dei due istituti comprensivi, "Di Matteo" e "Radice - Pappalardo", che la mattina del giovedì grassso hanno sfilato con costumi colorati e creativi, frutto del grande impegno delle dirigenti scolastiche, degli insegnanti e dei genitori.

Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'evento: "E' stato emozionante vedere così tanta partecipazione e allegria. Il Carnevale è una tradizione che unisce la nostra comunità e quest'anno abbiamo dimostrato quanto possiamo fare insieme. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, in particolare alle scuole, alle famiglie e alle associazioni che si sono proposte per organizzare l’evento".

Domenica sera, il centro storico di Castelvetrano ha accolto migliaia di visitatori e cittadini che hanno potuto ammirare i carri dei cartoni animati realizzati dal NOE, insieme al tradizionale carro de "lu nannu e la nanna", curato dalla storica associazione "li niputi di li nanni". L'assessore Rosalia Ventimiglia ha commentato: "La risposta della comunità è stata straordinaria. Vedere così tante persone riunite per festeggiare è un segno che il Carnevale è tornato a casa. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dalle scuole coordinati all’esperta del sindaco Vitalba Ingrassia, e delle associazioni locali, coordinati dal responsabile degli eventi Nino Centonze".

Questa sera,alle 20,30 nel Sistema delle Piazze, il gran finale promette di essere altrettanto emozionante, con l'immancabile "testamento di lu nannu", affidato all'ironia di Anna Gelsomino e Francesco Saverio Calcara. L'evento si concluderà nel Sistema delle Piazze con l'attesa "abbruciatina", una tradizione che mancava da anni e che segna simbolicamente la fine dei festeggiamenti. Il Carnevale di Castelvetrano non è solo una festa, ma è stato sempre un momento di condivisione e di rinascita per la comunità, un'occasione per ritrovarsi e celebrare insieme, per una tradizione partita già nel 1800.