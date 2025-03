Salemi, schianto nella notte e tragedia sfiorata, auto contro un palo della luce. Ferite lievi per le donne a bordo

di: Redazione - del 2025-03-05

Uno schianto che poteva trasformarsi nell'ennesima tragedia stradale quello avvenuto la scorsa notte a Salemi. Intorno alle 5:30 una Fiat Panda con a bordo due donne percorreva la via Marsala e per cause che sono in via accertamento, la conducente del mezzo ha perso il controllo della vettura impattando contro un palo dell'illuminazione pubblica.

A bordo dell'utilitaria due donne che probabilmente facevano ritorno a casa dopo una serata trascorsa a festeggiare il martedì grasso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salemi ed i sanitari del 118. Gli operatori sanitari anche per via precauzionale hanno trasportato le donne, rimaste ferite lievemente, una presso l'Ospedale di Alcamo e l'altra al Pronto Soccorso di Castelvetrano. Una tragedia sfiorata e per fortuna solo spavento per le donne a bordo della Panda. Ingenti i danni alla vettura ed al palo dell'Enel.