Campobello, piante e droga in casa, denunciato imprenditore 60enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-07

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore classe ’65 per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’uomo rinvenivano e sottoponevano a sequestro 2 piante di marijuana e circa 300 gr. di infiorescenze sempre della medesima sostanza, oltre a lampade, ventilatori, materiale per il confezionamento, vasi, e bilancini di precisione.