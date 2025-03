Castelvetrano selezionata tra le città della “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”. Previsti interessanti eventi a maggio

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-07

Il Comune di Castelvetrano presente stamani alla presentazione di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, che ha avuto luogo presso il prestigioso Hub internazionale della gastronomia “Identità Golose” di Milano. L’iniziativa ha segnato l’inizio di un’importante serie di appuntamenti che vedranno protagonisti i tesori enogastronomici della Sicilia, un patrimonio unico da (ri)scoprire.

Durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione di autorità regionali e nazionali tra cui il sottosegretario del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste on. Luigi D’Eramo, l’assessore giornale dell’agricoltura prof. Salvatore Barbagallo e l’assessore regionale al Turismo on. Elvira Amata, è stato presentato un programma ricco di eventi che coinvolgeranno venti comuni siciliani da maggio a ottobre 2025.

Castelvetrano Selinunte, tra le città selezionate, ospiterà uno degli eventi più significativi il 16, 17 e 18 maggio prossimi, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le eccellenze locali e di immergersi nella cultura gastronomica dell’isola.

“Siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa che mette in luce le straordinarie risorse enogastronomiche della Sicilia”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Lentini. “Il nostro territorio, ricco di tradizioni culinarie, di prodotti tipici e di paesaggi mozzafiato, avrà l’opportunità di farsi conoscere a livello internazionale. Questo evento rappresenta una vetrina unica per il nostro patrimonio agroalimentare e per la crescita del turismo sostenibile.”

Il programma “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025” mira a promuovere l’isola come una destinazione gastronomica di eccellenza, stimolando la creatività e l’innovazione gastronomica, e contribuendo al rafforzamento della sostenibilità nel turismo. Con un focus su tradizione, autenticità e qualità dei prodotti, l’evento è un’occasione imperdibile per scoprire la Sicilia sotto una nuova luce.

“Desidero ringraziare l’Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Prof. Salvatore Barbagallo - conclude il sindaco - per l’onore che ha conferito alla nostra città, riconoscendo l’impegno profuso nella promozione e valorizzazione dei prodotti del nostro territorio e dei nostri prodotti di eccellenza in questi pochi mesi dall’ insediamento, siamo certi che la partecipazione di Castelvetrano a questo importante progetto porterà un valore aggiunto alla nostra comunità, favorendo la conoscenza e la valorizzazione dei nostri prodotti tipici e della nostra cultura enogastronomica.”