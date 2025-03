Tavolo tecnico albergatori-Amministrazione comunale, Masella: "Massima disponibilità del Sindaco"

di: Elio Indelicato - del 2025-03-08

Importante tavolo tecnico tra albergatori e Amministrazione comunale per programmare la prossima stagione estiva. Tra le priorità il ripristino della Guardia medica nelle due frazione di Marinella e Triscina. Ad organizzarlo presso la struttura Oasi, Paolo Masella, presidente dell’Associazione albergatori di Selinunte e vice presidente provinciale di Federalberghi.

Il sindaco Giovanni Lentini si è detto molto fiducioso sulla fattibilità a breve e a medio termine di quanto chiesto dagli albergatori. Quest’ultimi hanno parlato di un aumento dei cestini porta rifiuti e un impegno maggiore degli operatori della Sager. Lo stesso ingegnere Luciano Babos, responsabile della società di raccolta ha accolto la richiesta di una maggiore pulizia nelle due frazioni balneari con una speciale scerbatura e ha chiesto un po'di tempo per vagliare la possibilità o meno di venire incontro alla richiesta sull’aumento degli interventi di raccolta. Presenti anche il direttore del Parco Felice Crescente, il direttore della Riserva Orientata del Belice Giovanni Culcasi, il presidente della Croce Rossa di Castelvetrano Giuseppe Cardinale che ha dato la disponibilità di una idroambulanza, un gommone per i pronti interventi a mare, o presidi fissi con personale a condizione dice lo stesso:”Di un minimo di copertura economica”.

Paolo Masella a fine incontro si è dichiarato soddisfatto degli impegni dell’’Amministrazione: ”Abbiamo chiesto al Sindaco di adottare un regolamento per il decoro urbano come esiste a Siracusa ricevendo dallo stesso primo cittadino la massima disponibilità a realizzarlo e ad approvarlo. Tra le priorità anche la richiesta della modifica del regolamento della Tari per le attività ricettizie, che chiediamo diventi stagionale, visto che per molti mesi le strutture restano chiuse. La disponibilità - continua Masella - sull’applicazione del regolamento degli introiti della tassa di soggiorno che prevede il suo utilizzo nella misura del 60% a favore delle attività turistiche. Se poi non dovessero bastare tali somme, potrebbero essere gli stessi operatori ad intervenire con progetti da presentare al Comune che se vagliati dall’Ufficio tecnico e ritenuti idonei, potrebbero portare ad una forma di compensazione sulle tasse comunali”.

Roberto Fiorentino tutor affiancatore del nuovo responsabile ad interim della Riserva orientata del Belice aggiunge: ”Come in passato massima la disponibilità a venire incontro alle esigenze dei fruitori della Riserva e dei portatori di difficoltà ad accedere“. Il sindaco Giovanni Lentini: ”Abbiamo messo insieme una serie di iniziative che vanno dall’accesso al mare per i disabili con passerelle che saranno collocate prima dell’estate, all’illuminazione del parcheggio a monte della borgata prima della stagione estiva con l’utilizzo del trenino per scendere nella borgata con un prezzo simbolico. Nella zona della Movida di via Marco Polo prevediamo che i locali possano mettere la musica in esterno fino alle uno di notte e chiusura alle due. Saranno collocate delle telecamere in punti strategici delle borgate marinare. Per le guardie mediche estive o l’utilizzo di immobili confiscati alla mafia e a Marinella in alternativa la scuola elementare".