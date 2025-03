Campobello, nasce il movimento "Cambia-Menti" in alternativa all'attuale Amministrazione

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-06

Nasce a Campobello di Mazara un nuovo Movimento civico "Cambia-Menti", i portavoce sono il Consigliere comunale Tommaso Di Maria e il Dott. Francesco Passanante. "Si informa la cittadinanza della nascita di un nuovo movimento civico denominato "Cambia-Menti". Allo stesso - si legge nella nota - aderiscono diverse forze politiche presenti sul territorio di Campobello di Mazara. Il Movimento si pone in alternativa all'attuale Amministrazione Comunale che in oltre 10 anni di continuità amministrativa verrà ricordata per esser stata la prima amministrazione a dichiarare il Dissesto economico finanziario dell'Ente.

L'assemblea del movimento civico Cambia-Menti ha nominato coordinatori l'attuale consigliere di opposizione Tommaso Di Maria e il Dott. Francesco Passanante. I Coordinatori hanno ricevuto il mandato di incontrare le forze politiche e civiche alternative all'Amministrazione presenti sul territorio campobellese".