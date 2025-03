Docente castelvetranese in visita con gli studenti nei Luoghi dello Stato

di: Redazione - del 2025-03-06

(ph. Virginia Certa con il Ministro Valditara)

La docente castelvetranese Virginia Certa, di ruolo a Busto Arsizio dallo scorso anno, è in visita nelle sedi dello Stato assieme ad un gruppo di studenti dell'Istituto "G.A. Bossi" di Busto Arsizio. La docente Virginia Certa: "Per me è la seconda volta che andrò al Quirinale, ci andai da studentessa in qualità di alfiere del lavoro, oggi come docente".

L'insegnante castelvetranese, è diventata referente di educazione civica e di legalità nell'istituto "G.A. Bossi" di Busto Arsizio. Dal 4 al 6 sarà a Roma per un viaggio istituzionale organizzato dalla rete provinciale di Varese CCdR fondata dal prof. Filippo Tomasello. In questo viaggio insieme a un gruppo di ragazzi e sindaci dei ragazzi, visiteranno i luoghi dello Stato: Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi.