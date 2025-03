Ritardi referti, Faraone choc: "Pezzi istologici smarriti da Castelvetrano a Trapani"

di: Redazione - del 2025-03-06

Una denuncia choc quella del Deputato di Italia Viva Davide Faraone rivela scenari inquietanti attorno ai ritardi degli esami istologici che da qualche settimana tengono banco: "Stiamo raccogliendo testimonianze di medici e pazienti sull’incredibile vicenda dell’ospedale di Mazara del Vallo in provincia di Trapani e sui ritardi degli esami istologici. Stanno, purtroppo, emergendo anche episodi inquietanti di pezzi istologici letteralmente smarriti nel trasporto da Castelvetrano a Trapani. In questi casi i pazienti non avranno i risultati in ritardo di otto mesi come capitato alla signora Maria Cristina Gallo, ma non avranno mai alcun esito".

L'Onorevole Faraone afferma: "Sempre attraverso delle testimonianze, siamo venuti a sapere che in altri casi, per pazienti che non avevano metrorragie e dopo aver atteso mesi senza biopsia, i medici hanno preferito operare senza esami, al buio. Impediremo qualsiasi insabbiamento teso a garantire la conservazione di dirigenti che, protetti dalla politica, hanno dimostrato la loro totale inadeguatezza a ricoprire un incarico così delicato. Invitiamo cittadini e personale sanitario a denunciare. Renato Schifani e Giorgia Meloni stanno portando il nostro sistema sanitario al livello di quello del Burundi"