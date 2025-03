Auto si ribalta sulla A29, conducente trasportato in Ospedale per accertamenti

di: Redazione - del 2025-03-06

Un'autovettura, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla Autostrada A29 Dir. Trapani, dopo lo svincolo di Fulgatore. L'incidente autonomo è avvenuto intorno alle 12:30. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'ANAS, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. I sanitari del 118 chiamati in soccorso hanno trasportato il conducente in Ospedale per accertamenti.