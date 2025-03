Costituito il Comitato Cittadinanza Attiva a Castelvetrano, focus su "Transizione energetica-salvaguardia ambiente"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-08

Si è costituito il Comitato Cittadinanza Attiva Castelvetrano per affrontare problematiche che riguardano lo sviluppo del territorio sotto il profilo sociale, culturale, ambientale ed economico. I promotori sono Mariano Ferraro, Vincenzo Lipari e Danilo La Rocca. A seguito di incontri informali con associazioni e cittadini, di cui l’ultimo tenutosi ieri, veniva evidenziata una problematica del nostro territorio meritevole di approfondimento e valutazione il primo dei quali è quello della transizione energetica che impone la produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili (campi fotovoltaici ed eolici), contemperando la salvaguardia dei valori paesaggistici agricoli ed ambientali.

La Sicilia e il nostro territorio in particolare, per caratteristiche climatiche, è totalmente idonea alla realizzazione di tali impianti ed è diventata conseguenzialmente l’Hub energetico nazionale se non europeo. I piani energetici stabiliti a livello nazionale e regionale hanno imposto degli obiettivi di raggiungimento di una determinata quota energetica entro il 2030 tuttavia ad oggi con la proliferaziobne smisurata di impianti già realizzati e soprattutto con quelli in itinere abbiamo superato in Sicilia abbondantemente la soglia prefissata.

L’eccessiva proliferazione di tali impianti ha riflessi negativi sulle attività agricole e turistiche. A tal fine il suddetto Comitato, con le attività che si propone di realizzare, tende a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni per evitare che l’espansione degli impianti di energia rinnovabile possa pregiudicare irreversibilmente le attività economiche più vocate del nostro territiorio auspicando la possibilità di attivare una seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano aperta al pubblico.