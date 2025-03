“C’era una volta il corredo” presso il Palazzo Errante Parrino (VIDEO)

di: Redazione - del 2025-03-10

Successo di pubblico, ricordi ed emozioni in occasione della mostra “c’era una volta il corredo” organizzata questo fine settimana presso la casa museo Errante Parrino con la collaborazione di Rosalba D'Arienzo, artista ed esperta di corredi e dello storico David Camporeale. Quest’ultima ha intrattenuto i numerosissimi ospiti accorsi su prenotazione spiegando le antiche tecniche delle ricamatrici, gli strumenti da lavoro, i tessuti da loro utilizzate, le tecniche allora esistenti.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Errante Parrino che, con l’occasione, ha voluto aprire la casa museo alla cittadinanza mostrandone tutta la bellezza e il culto della conservazione di tanti oggetti che raccontano la storia della nostra terra. Emozionata Rosalba D’Arienzo che ha spiegato il corredo e tanti aneddoti ad esso connessi con competenza, passione e dedizione: “il messaggio che ho voluto portare avanti con determinazione è stato quello di spronare i genitori, gli zii, i nonni a far conoscere alle nuove generazioni i prodotti ricamati a mano, i corredi, e quella che era la loro funzione nella società di allora. Le nuove generazioni devono conoscere la bellezza e l’importanza di questi prodotti prodotti per poterli continuare ad apprezzare anche in futuro. Occorre evitare che la nostra storia finisca nel dimenticatoio travolta dai social e dalla frenesia della società moderna. Un grazie di cuore ad Antonio per averci dato questa possibilità di raccontare la storia del corredo che in fondo è anche la nostra storia”.

Soddisfazione anche dello stesso Antonio Errante Parrino: “E’ stata una bella occasione di incontro e il successo di presenze mi porta a pensare che ne organizzeremo altri di questi eventi di cui capisco che Castelvetrano ha bisogno. Sento da troppe persone che Castelvetrano è troppo divisa tra antagonismi di varia natura. Penso che, invece, è il momento di ritrovarci e unirci per proseguire nel percorso di riscatto che l’amministrazione comunale ha avviato e con ho già avviato proficue relazioni propedeutiche all’avvio di una collaborazione ”.