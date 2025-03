Agguerrita e concentrata, la Folgore cala il tris contro uno "spento" Marsala

di: Elio Indelicato - del 2025-03-10

Una Folgore agguerrita e concentrata al massimo batte il Marsala apparso sotto tono rispetto alle ultime prestazioni. La Folgore, che ha presentato l’appello avverso la penalizzazione dei tre punti sulla gara vinta contro il Marineo, di fatto annullata dal Giudice sportivo 15 giorni fa , aveva la voglia di ritornare alla vittoria.

Già al primo minuto di gioco Mannina uno di migliori i campo, viene falciato in area e l’arbitro assegna la massima punizione trasformata da Kamarà con un forte tiro. Il Marsala prova a ripartire, ma saranno veramente poche le occasione da rete per i marsalese. Solo al 23’ ci prova Mangiaracina da posizione defilata a far male, ma il suo tiro termina fuori. Al 26’ il giovane Ala ha la palla del raddoppio dopo una bella giocata di prima ma il suo tiro da pochi metri viene spizzicato in angolo. Al 30’ Tourè su assist di Pisciotta prova a far male in area ma è bravo Furnari a respingere. E’ il prologo al raddoppio che arriva al 35’ con Tourè che si incunea in area e batte ancora Furnari. Al 45’ Lettieri ha la palla buona davanti a Pizzolato per ridurre le distanze ma c’è una deviazione provvidenziale della difesa folgorina in angolo.

Nel secondo tempo ci si aspetta un Marsala più aggressivo, ma deve fare i conti già al 3’ con Tourè che cala il tris dopo un servizio sulla sinistra dell’ottimo Ala. La partita finisce li per il Marsala che già al 6’ era rimasta in dieci per l’espulsione di Genesio apparso troppo irruento. Per la Folgore tre punti d’oro per il Marsala anche il dispiacere per l’infortunio di De Luca a fine gara portato in spalla dal folgorino Baiata.