"Grave situazione di disordine e disfunzione", lettera aperta dei cittadini della lottizzazione Ingrasciotta

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-10

I residenti castelvetranesi della lottizzazione Ingrasciotta hanno deciso di firmare e di indirizzare al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed agli Organi di Stampa, una lettera aperta evidenziando una situazione insostenibile, a detta loro, che i cittadini di quella zona vivono ormai da tempo. Annunciano eventuali azioni legali.

"Noi cittadini residenti nella lottizzazione Ingrasciotta ci rivolgiamo a Voi per manifestare il nostro profondo malcontento riguardo alla grave situazione di disordine e disfunzione che ormai da tempo affligge il nostro quartiere. Da quando sono stati trasferiti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, del Giudice di Pace e del Centro per l'Impiego, la nostra area residenziale si è trasformata in una zona di traffico caotico, congestionata dalla costante presenza di veicoli in sosta selvaggia e dalla mancanza di un'adeguata regolamentazione dei parcheggi. La conseguenza diretta di questa situazione è l'impossibilità per noi residenti di accedere con facilità alle nostre abitazioni, oltre ai frequenti danni ai veicoli dovuti a manovre azzardate e alla sosta indiscriminata. A questo si aggiunge un aumento del degrado ambientale, con rifiuti abbandonati e un livello di incuria che non può più essere tollerato. La sicurezza e la qualità della vita sono peggiorate drasticamente, impedendo persino ai nostri figli di poter usufruire dello spazio aperto che fino a poco tempo fa era un luogo di aggregazione e benessere.

Qualora le nostre richieste non trovassero un riscontro concreto da parte dell'Amministrazione, siamo pronti a procedere con una raccolta firme e a valutare azioni legali per tutelare i nostri diritti di cittadini, anche tramite un esposto alle autorità competenti, come la Prefettura e il Difensore Civico Regionale. Confidiamo in un Vostro intervento tempestivo e risolutivo, affinché il nostro quartiere possa tornare ad essere un luogo sicuro e vivibile per tutti. In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti".

I cittadini della lottizzazione Ingrasciotta